Челябинск, , 18:00 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. Основанием для этого стали результаты прокурорской проверки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фельдшерско-акушерский пункт Dmitry89

ФАПы создавали по нацпроекту «Здравоохранение». В ходе проверки оказалось, что с июля по декабрь 2019 года неизвестные из числа сотрудников государственного учреждения «Челябоблинвестстрой» приняли и оплатили строительно-монтажные работы по созданию ФАПов в ряде населённых пунктов на общую сумму более 4,1 млн рублей. При этом фактически работы не были выполнены.

Бюджету Челябинской области был причинён ущерб. Сейчас по факту халатности расследуется уголовное дело.