Кемерово, , 17:44 — REGNUM В Кузбассе десятилетнего школьника из Кемеровского района Андрея Гаврилова наградили ведомственной медалью МЧС России за спасение младшей сестры. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Награждение Андрея Гаврилова 42.mchs.gov.ru

«В апреле 2020 года десятилетний Андрей Гаврилов спас свою младшую сестру на пожаре. Пожар произошёл в частном доме многодетной семьи Гавриловых в посёлке Благодатный Кемеровского района. Андрей находился дома один со своей трёхлетней сестрой. Он заметил пожар, когда огнём уже был охвачен единственный выход из дома, а пламя стало распространяться из кухни в комнату. Школьник не растерялся и, взяв на руки спящую сестру, выпрыгнул на улицу через окно. Он получил незначительные ожоги, но сумел спастись сам и спасти сестру», — рассказали в ведомстве.

Мальчика наградили за смелые и решительные действия. Ему вручили медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».