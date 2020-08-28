Курск, 28 августа 2020, 17:37 — REGNUM В Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора не подтвердили информацию о загрязнении реки Тускарь в Курске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 27 августа.
На изменение цвета воды и появлении неприятного запаха в районе теплоэлектроцентрали на улице Нижней Набережной пожаловались местные жители.
Как уже сообщало ИА REGNUM, при этом специалисты комитета экологической безопасности и природопользования Курской области тоже выехали проверять жалобы местных жителей и факт сброса в воды подтвердили. Фотографии, на которых видна вода коричневого цвета, были опубликованы пресс-службой администрации региона.
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