Ставрополь, , 18:25 — REGNUM Единые звонки с уроков временно отменены в школах Ставропольского края для минимизации контактов учеников на фоне пандемии коронавируса. Для каждого класса расписание звонков и перемен будет индивидуальным, сообщили ИА REGNUM 28 августа в управлении по информполитике правительства региона.

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Для соблюдения требований безопасности за каждым классом также будет закреплен отдельный кабинет, если при этом нет необходимости в специализированном оборудовании. Кроме того, по возможности уроки будут проводиться на свежем воздухе. Питание в столовой также будет организовано в разное время.

Все 1787 школ Ставрополья начнут занятия 1 сентября в очном режиме. Отмечается, что ежедневно у учеников при входе в школу будет измеряться температура. При входах в учебные заведения также будут установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.