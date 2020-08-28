Черкесск, , 17:00 — REGNUM «Все 440 образовательных организаций Карачаево-Черкесии готовы к началу нового учебного года», — сообщило на своей странице в Instagram министерство образования республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

При этом все участники образовательного процесса — администрации школ, учителя, учащиеся и их родители — понимают, что нынешний учебный год из-за пандемии коронавируса будет значительно отличаться от всех предыдущих.

Как отметили в республиканском управлении Роспотребнадзора, чтобы учебный процесс проходил в спокойной обстановке, необходимо приложить немало усилий, в том числе руководством школ и родителями учащихся. В условиях пандемии коронавируса «соблюдение норм безопасности в школе — не просто профилактика, а непрерывная практика», отметили в управлении.

«Успех образовательной системы сегодня напрямую зависит от показателя соблюдения мер безопасности, от гибкости и заинтересованности сторон», — приводит слова пресс-секретаря республиканского санитарного ведомства Елены Покровской РИА «Карачаево-Черкесия».

В минобре субъекта полностью согласны с мнением представителя санитарного ведомства. Министр образования Инна Кравченко подчеркнула, что образовательные учреждения региона при организации учебного процесса будут строго придерживаться всех рекомендаций, которые прописал Рособрнадзор. В первую очередь в школах отменены все массовые мероприятия. Этот запрет будет действовать до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, отметила Кравченко.

По словам министра, в случае необходимости родители школьников могут выбрать для своих детей дистанционную форму обучения.

«Такая практика существовала всегда, и до пандемии коронавируса. Родители в праве выбирать форму обучения своего ребёнка независимо от ситуации», — цитирует главу минобра РИА КЧР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде школ города Черкесска уже предусмотрели возможность внедрения смешанной формы обучения: наряду с традиционной очной формой предлагается применить дистанционную. Так, о переводе обучения в онлайн-режим по таким предметам, как ИЗО, музыка, технология и даже физкультура, сообщили в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директора гимназий №17 и №9, школы №3 и других.

Кроме того, обязательными для всех школ станут термометрия на входе и соблюдение мер дезинфекции. Перед 1 сентября во всех учебных заведениях провели или готовятся провести генеральные уборки. В школе №8 города Черкесска также запланирована на 29 августа масштабная уборка классов и коридоров. По словам директора школы Азамата Гогова, учебное заведение будет заниматься в две смены. К приему детей готовы четыре входа, на каждом из которых будет измеряться температура бесконтактным термометром. В наличии их имеется пять единиц. На входе будет размечено расстояние для социальной дистанции.

В учебных классах предусмотрено регулярное проветривание и проведение дезинфекции. Средств для этого на первое время в школе имеется достаточное количество. Как сообщало ИА REGNUM, властями Карачаево-Черкесии принято решение о проведении праздничной линейки на 1 сентября только для учащихся 1-х и 11-х классов. При этом родители должны присутствовать на этом мероприятии в масках. «Необязательно, но рекомендовано» наличие средств индивидуальной защиты для учащихся и педагогов, отметила министр Инна Кравченко.

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