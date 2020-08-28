Красногорск, , 17:02 — REGNUM С начала года в Московской области было ликвидировано свыше 240 самовольно возведённых объектов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Отмечается, что в 2020 году Главгосстройнадзором совершено уже более 700 рейдов по выявлению самостроев. Это позволило выявить 243 подобных объекта.

Всего же с начала года легализовано и вовлечено в налоговый оборот почти 150 объектов общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров. Подобные меры должна принести в бюджет региона около 53 миллионов рублей поступлений в год.