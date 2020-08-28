Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Прокуратура Петербурга установила причину ЧП, из-за которого один метростроитель погиб, а второй получил травмы во время проведения работ на стройплощадке новой станции метро «Большой проспект» («Горный институт») в июне 2020 года.

Несчастный случай произошел из-за использования технического устройства с истекшим сроком эксплуатации. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Напомним, ЧП произошло днем 8 июня на строительной площадке новой станции метро Лахтинско-Правобережной линии. Во время работ по монтажу ригельного подкрепления сорвался рабочий.

По данным следствия, во время производства работ на строящейся станции «Горный институт» были нарушены правила безопасности, в результате чего произошло опрокидывание строительной люльки. Один рабочий скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, другой потерпевший был госпитализирован.

Читайте также: Возбуждено дело по факту гибели рабочего на стройке метро в Петербурге

«Установлено, что несчастный случай на строительном объекте на Большом проспекте Васильевского острова Санкт-Петербурга произошел из-за нарушения законодательства о промышленной безопасности, в связи с незаконным использованием технического устройства с истекшим сроком эксплуатации», — заявили в ведомстве.

Прокуратура Петербургского метрополитена направила материалы проверки в следственные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.