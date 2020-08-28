Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM В Екатеринбурге в честь 40-летия со дня начала строительства метро разместили фотовыставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В экспозиции представлены фотографии строительных работ, а также архивные документы. Первая часть выставки размещена на станции «Площадь 1905 года», вторую же планируют установить в начале сентября 2020 года.

«Эта выставка — дань уважения всем, кто принимал участие в строительстве метрополитена», — сообщил директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Екатеринбурга надеются построить вторую ветку метрополитена. На эти цели понадобится 90 млрд рублей, посчитали в горадминистрации.

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