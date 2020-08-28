Омск, , 16:54 — REGNUM Для получения образования более подходящими являются проверенные годами вузы с очным обучением, крепкими традициями, государственным финансированием и дипломами государственного образца. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель Омского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Александр Рыжков, комментируя информацию о том, что преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ), уволенные в результате сокращения, заявили о создании «Свободного университета», который начнёт свою работу в сети интернет.

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«Ознакомившись с вводной, я могу сделать те же выводы, что и большинство родителей: во-первых, в части советов молодым людям и своим детям, неопределенность в степени академичности образования и открытый вопрос с дипломом по завершении позволяют в лучшем случае говорить о втором, дополнительном образовании. Во-вторых, как любое начинание, этот университет должен устояться, представить результаты своей работы. Пусть практика покажет, каким традициям наследует педагогический состав», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

В-третьих, по его словам, онлайн-образование «едва ли способно кооптировать молодого человека в профессию, ограничиваясь удаленным, опосредованным и оцифрованным контактом со студентом».

"Я буду рекомендовать проверенные годами вузы с очным обучением, крепкими традициями, государственным финансированием и дипломами государственного же образца во избежание постоянной ротации преподавателей, внезапного отзыва лицензии, перепрофилирования учреждения», — подытожил Александр Рыжков.

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Как сообщало ИА REGNUM, создатели «Свободного университета» обещают, что он будет международным и обучение в нём будет бесплатным. Однако при этом не сообщается, кто будет оплачивать труд преподавателей, каков будет официальный статус вуза и статус его документов.

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