Белгород, 28 августа 2020, 16:46 — REGNUM В средней общеобразовательной школе №39 Белгорода в каждом блоке этажа установлен стационарный рециркулятор воздуха. Ещё один переносной рециркулятор будет очищать воздух на первом этаже у входов в здание, рассказала 28 августа корреспонденту ИА REGNUM директор школы Ирина Бочарова.
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Ученикам откроют два входа — каждый из них разграничили, обозначили стрелками движение детей. Вторые, пятые, восьмые и девятые классы будут приходить на занятия к 08:15. Ученики третьих, четвёртых, шестых, седьмых и старших классов начнут уроки в 09:15. В школе есть шесть стационарных рециркуляторов воздуха и один переносной.
Для измерения температуры ученикам приобретены шесть бесконтактных термометров, свои аппараты есть у группы детского сада при школе. Если будет выявлен ребёнок или взрослый с признаками ОРВИ, информацию об этом занесут в специальный журнал. Возле каждого входа, столовой, в туалетах установлены санитайзеры. В кабинетах иностранного языка составили график работы технического персонала, чтобы после каждого занятия проводилась влажная уборка. При хорошей погоде часть уроков перенесут на пришкольную территорию, но все мероприятия разрешено проводить только для учеников одного класса.
1 сентября в школу придут 880 детей.