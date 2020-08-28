Белгород, , 16:46 — REGNUM В средней общеобразовательной школе №39 Белгорода в каждом блоке этажа установлен стационарный рециркулятор воздуха. Ещё один переносной рециркулятор будет очищать воздух на первом этаже у входов в здание, рассказала 28 августа корреспонденту ИА REGNUM директор школы Ирина Бочарова.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Ученикам откроют два входа — каждый из них разграничили, обозначили стрелками движение детей. Вторые, пятые, восьмые и девятые классы будут приходить на занятия к 08:15. Ученики третьих, четвёртых, шестых, седьмых и старших классов начнут уроки в 09:15. В школе есть шесть стационарных рециркуляторов воздуха и один переносной.

«Таким образом, мы 50 на 50% развели детей по времени и входам. Получается, по четверти учеников будут проходить в школу в своё время в своём входе. Также в связи с этим, развели детей при приёме пищи. Сотрудники в столовой сами готовят завтраки и обеды, у нас заключён контракт с комбинатом питания ЖБК-1, получаем полуфабрикаты и готовим», — пояснила директор.

Для измерения температуры ученикам приобретены шесть бесконтактных термометров, свои аппараты есть у группы детского сада при школе. Если будет выявлен ребёнок или взрослый с признаками ОРВИ, информацию об этом занесут в специальный журнал. Возле каждого входа, столовой, в туалетах установлены санитайзеры. В кабинетах иностранного языка составили график работы технического персонала, чтобы после каждого занятия проводилась влажная уборка. При хорошей погоде часть уроков перенесут на пришкольную территорию, но все мероприятия разрешено проводить только для учеников одного класса.

«Мы написали ЕГЭ одни из лучших в городе, мы готовы в бой! Мы ждём детей, рады, что наконец-то, что они приходят. Были даны рекомендации, что можно, например, три занятия проводить в стенах школы, а два дистанционно. Но мы отказались от дистанционки, мы хотим работать с детьми, хотим видеть эти лица. Думаю, что мы справимся», — уверена Ирина Бочарова.

1 сентября в школу придут 880 детей.