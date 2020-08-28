Челябинск, , 16:44 — REGNUM В Челябинске под суд отдан местный житель, обвиняемый в убийстве 17-летнего подростка и в покушении на убийство его ровесника. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление произошло в феврале во дворе областного противотуберкулёзного диспансера. Следователи считают, что вначале возникла ссора. В ходе неё гражданин ударил каждого из них ножом в грудь.

Один из потерпевших скончался в машине скорой помощи. Второй выжил, но его здоровью был причинён тяжкий вред. Расследование по делу окончено. Оно передано в Центральный районный суд.