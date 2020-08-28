Кемерово, , 16:37 — REGNUM Кемеровские школы готовы к организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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По словам министра образования и науки Кузбасса Софьи Балакиревой, 606 школ региона, где обучаются 138 тысяч младших школьников имеют оборудование для приготовления питания, соответствующего требованиям санитарных норм и правил оборудования.

«В Кузбассе всего 657 школ, в 606 имеются начальные классы, — уточнила Балакирева. — Результаты проверки показали, что все проверенные школы имеют все, что нужно для организации бесплатных школьных обедов».

Она рассказала, что уже заключено соглашение о выделении федеральных денег на четыре месяца (сентябрь — декабрь). На питание младших школьниковз из федерального бюджета направлено 522,2 млн рублей, из областного — 106,9 млн рублей.

Школьники будут питаться в расчёте 58 рублей в день.