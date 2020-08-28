Бузулукский район, , 16:31 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области из-за крупного пожара введен режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, днем поступила информация о возгорании надворной постройки в поселке Колтубановский, площадь пожара составила 250 квадратных метров. На данный момент пожар локализован на площади 1,7 квадратных метров. Огонь охватил 12 надворных строений.

В готовность приведена аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области, МИ-8 ФГБУ Жуковский АСЦ и 2 ИЛ-76 Министерства обороны РФ.

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