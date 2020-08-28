Бишкек, , 16:25 — REGNUM В Киргизии за последние сутки выявлено 128 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе среди медиков — 7. Об этом сегодня, 28 августа, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 43 587 подтвержденных случаев заболевания, из которых 3 123 — среди медицинских работников.

За сутки от коронавирусной инфекции излечились 234 человека, из которых 15 — медики.

Всего с момента объявления пандемии излечились от коронавируса 37 726 киргизстанцев, в том числе 2 424 медицинских работника.

За минувшие сутки в Киргизии никто не умер от СOVID-19. Всего же в республике зафиксировано 1 058 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.