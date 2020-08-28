Москва, , 16:22 — REGNUM Вузы России будут обучать иностранных студентов в дистанционном формате по причине продолжающихся ограничений на передвижение между некоторыми государствами. Об этом агентству РИА Новости заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Начало учебного года для тех, кто не может приехать в Российскую Федерацию, будет организовано в дистанционном формате. Готовы ли к этому российские вузы? Но ведь мы с вами вторую половину, значительную часть второй половины прошлого учебного года… занимались в дистанционном формате», — сказал Фальков.

По его словам, в процессе дистанционного образования в период самоизоляции «были сложности» и «очень много самых разных эмоций, не всегда положительных».

Фальков отметил, что всего в России обучается около 300 тысяч иностранных студентов, из которых примерно 160 тысяч уехали домой, а больше 130 тысяч остались в России.

Министр отметил, что в очном режиме будут обучаться те студенты, которые остались в РФ, а также студенты из государств, для которых российская граница открыта.