Архангельск, , 16:14 — REGNUM В реанимационных отделениях медучреждений Архангельской области находятся девять пациентов с COVID-19, из них шесть — на искусственной вентиляции легких. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом на брифинге с журналистами сообщил министр здравоохранения региона Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аппарат ИВЛ Irkobl.ru

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По данным штаба, за минувшие сутки выявлено сто новых случаев COVID-19. На лечении находятся 1073 человека. С начала пандемии COVID-19 переболели уже 9362 человека. 202 пациента скончались.