Махачкала, , 16:02 — REGNUM Судебные приставы в Дагестане арестовали у ООО «Пионер-региональные авиалинии» самолет АН-2 («Кукурузник») в счет погашения долга перед авиакомпанией «НордСтар». Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в пресс-службе управления ФССП по республике.

Бумажный самолётик на асфальте Sharat Ganapati

Отмечается, что в отдел судебных приставов в Карабудахкентском районе Дагестана на исполнение поступило постановление коллег из Новомосковского административного округа управления ФССП по Москве о необходимости наложить арест на имущество должника — авиакомпании «Пионер-региональные авиалинии». Взыскателем выступила компания «НордСтар», сумма задолженности превышала 17 млн рублей.

После ареста самолет АН-2 был направлен на реализацию. Однако в связи с отсутствием заявок на торгах арестованное имущество было предложено взыскателю. В результате была погашена часть задолженности на сумму свыше 1 млн рублей.