Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM Скорая помощь Екатеринбурга получила 30 новых автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Новые автомобили Скорой помощи Екатеринбург.рф

Автомобили были подарены городу меценатами — свердловскими предпринимателями Игорем Алтушкиным, Андреем Козицыным и Андреем Симановским. В передаче автомобилей приняли участие городские и областные власти.

Ранее в горздраве Екатеринбурга признавали, что скорая помощь города не располагает достаточным количеством карет.

Как сообщало ИА REGNUM, также горожане жалуются на невозможность вовремя вызвать скорую помощь. Ждать ответа диспетчера иногда приходится от 15 до 30 минут.

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