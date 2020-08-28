Уфа, , 16:06 — REGNUM Новые заместители прокурора Башкирии назначены приказом Генерального прокурора РФ. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, новыми заместителями прокурора республики назначены старшие советники юстиции Руслан Абзалетдинов и Валерий Кузьмин.

Сообщается, что Руслан Абзалетдинов родился в 1980 году в г. Белебей. С 2002 году был принят на службу в прокуратуру Башкирии. Награжден знаками отличия «За верность закону» II и III степени.

Валерий Кузьмин родился в 1980 году в Бухарской области Республики Узбекистан. В прокуратуре Башкирии служит с 2002 года. Был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», а также почетной грамотой Генерального прокурора России.

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