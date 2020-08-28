Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Более 3 тыс. дежурных классов в начальных школах планируют открыть 1 сентября в Нур-Султане. Об этом 28 августа заявила глава управления образования города Шолпан Кадырова на пресс-конференции.

По её словам, в начальных классах в школах Нур-Султана обучаются 82 тыс. детей. Около половины из них подали заявки на обучение в дежурных классах. В городе планируется открыть 3002 дежурные группы.

Кадырова добавила, что для разных классов перемены организуют в разное время. За каждым школьником закрепляется отдельная парта. Кроме того, ученики и учителя обязаны носить маски.

Отметим, большинство школьников в Казахстане начнут новый учебный год в дистанционном режиме. Однако в начальной школе будут сформированы дежурные классы. В каждом таком классе будет обучаться не более 15 человек.

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