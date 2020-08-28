Вашингтон, , 16:00 — REGNUM 73% жителей 14 стран мира положительно оценивают усилия правительств в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательский центр Pew Research Center.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 10 июня по 3 августа среди 14 276 человек, проживающих в 14 странах Америки, Европы и Азии, самая высокая оценка работы правительства была зафиксирована в Дании (95%). В Австралии показатель составил 94%, в Канаде и Германии — 88%, в Нидерландах — 87%, в Южной Корее — 86%, в Италии — 74%, в Швеции — 71%, в Бельгии — 61%, во Франции — 59%, в Японии — 55%, в Испании — 54%, в США — 47%, в Великобритании — 46%.

Кроме того, 81% опрошенных из Южной Кореи придерживаются мнения, что с объявлением пандемии коронавируса их жизнь сильно изменилась. Аналогичного мнения придерживаются 71% респондентов из Швеции, 67% респондентов из США, 66% респондентов из Великобритании, 65% респондентов из Японии, 64% респондентов из Канады.

С другой стороны, 73% опрошенных из Дании, 61% из Германии, 54% из Нидерландов, 53% из Австралии, 53% из Франции считают, что их жизнь изменилась незначительно.