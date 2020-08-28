Волгоград, , 15:57 — REGNUM За минувшие сутки три пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, в больницах Волгограда. Это двое мужчин и одна женщина, уточнили 28 августа в региональном оперативном штабе.

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57-летний житель Волгограда был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжёлом состоянии в инфекционный госпиталь на базе клинической больницы №5. У пациента было подозрение на хирургическую патологию. Посмертный анализ установил, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции на фоне сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и прочих осложнений.

Жительница Волгограда обратилась за медицинской помощью в свою поликлинику спустя три дня после первых признаков недомогания. 66-летней женщине сначала назначили амбулаторное лечение, но спустя четыре дня при ухудшении самочувствия госпитализировали в городскую клиническую больницу №1. У пациентки диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией, имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, сахарный диабет.

65-летний житель Городищенского района сначала лечился самостоятельно. Через шесть дней при ухудшении здоровья обратился к медикам и был госпитализирован в областной госпиталь ветеранов войн.

Таким в образом, в регионе зарегистрировали 90 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.