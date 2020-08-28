Бишкек, , 15:54 — REGNUM Руководство Киргизско-Российского Славянского университета приказало сократить фонд оплаты труда на 50%, что должно привести к значительному урезанию зарплат у работников вуза и сокращению штата его сотрудников, пишет Kaktus.media.

Свои действия ректорат государственного вуза объясняет тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, а также тем, что студенты-контрактники не платят вовремя за учебу.

По словам преподавателей КРСУ, из-за решения ректората будут уволены или отправлены в отпуск без содержания лаборанты, методисты и другие сотрудники кафедр, центров, лабораторий и других подразделений вуза.

Работники университета возмущены тем, что заранее их никто не предупреждал о грядущих сокращениях и принудительном снижении зарплаты, а сам приказ вывесили на официальном сайте КРСУ, но только с закрытым доступом, поэтому увидеть его могут немногие из них — после официальной регистрации в качестве сотрудника.

Также недовольство преподавателей вызвало упоминание отмены «выплат стимулирующего характера», которые за годы работы в университете они ни разу не получили.

Помимо этого, педагоги выступают против сокращения методистов, поскольку их обязанности будут переложены на преподавательский состав, — само собой разумеется, без дополнительной оплаты за эту работу.