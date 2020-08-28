Абакан, , 15:50 — REGNUM В настоящее время в мире очень много онлайн-образовательных платформ, однако они ещё до пандемии доказали свою низкую эффективность. Об этом ИА REGNUM сообщил хакасский журналист Андрей Березин, комментируя информацию о том, что преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ), уволенные в результате сокращения, заявили о создании «Свободного университета», который начнёт свою работу в сети интернет.

Читайте также: Уволенные преподаватели ВШЭ создают свой «Свободный университет»

«Не более 5% учеников оканчивают онлайн-курс. Для создания таких платформ нужен большой штат техников, айтишники, операторы, монтажеры и так далее. Много времени и много денег при 5-процентном итоге — это непрактично. Единственное, на чем они могут выиграть, — начать принимать абитуриентов без ЕГЭ. Это может создать реальный ажиотаж. В остальном — затея дорогая и не очень эффективная, на мой взгляд», — подчеркнул Андрей Березин.

Как сообщало ИА REGNUM, создатели «Свободного университета» обещают, что обучение будет бесплатным. При этом не сообщается, кто будет оплачивать труд преподавателей, поддерживать работу нового университета. Также неизвестно, каков будет его официальный статус и статус его документов.

Читайте также: «Советую проверенное образование»: эксперт о «Свободном университете»

Читайте развитие сюжета: Омский общественный деятель усомнился в эффективности онлайн-образования