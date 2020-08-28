Новосибирск, , 15:46 — REGNUM Центры и офисы «Мои документы» (МФЦ) Новосибирской области полностью возобновили все форматы предоставления государственных услуг после карантина. Количество принятых заявок на предоставление госуслуг удалось увеличить более чем на 30%. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экономического развития области.

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Так, количество принятых заявлений в июле 2020 года составило более 138 тысяч, тогда как в апреле показатель составлял около 87 тысяч заявлений (почти на 37% меньше).

«С 6 апреля 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все центры и офисы «Мои Документы» Новосибирской области осуществляли приём и выдачу документов исключительно по предварительной записи. Возобновили свою работу в обычном режиме филиалы МФЦ в Новосибирской области с 25 июня», — уточнили в минэкономразвития.

Отмечается, что работа в центрах и офисах организована с соблюдением всех необходимых мер.

Учитывая дальнейший рост нагрузки на центры и офисы «Мои документы», сейчас прорабатывается возможность увеличения рабочего времени для обслуживания граждан в наиболее загруженных филиалах МФЦ с расширением штата сотрудников.