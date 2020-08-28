Грозный, , 15:44 — REGNUM В Чечне установлен факт нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве строительства и ЖКХ. Восемь сотрудников ведомства указали в декларациях о доходах за 2018 год недостоверные сведения. Прокуратура потребовала наказать виновных в направленном в адрес министра строительства представлении, сообщили 28 августа в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как установлено, служащие скрыли находящиеся в собственности земельные участки и банковские счета, а также не указали доходы, полученные на предыдущих местах работы. Еще пятеро сотрудников министерства одновременно являлись членами конкурсной комиссии и кандидатами на включение в кадровый резерв. Таким образом, они нарушали положения статьи о конфликте интересов, так как сами принимали участие в голосовании по своим же кандидатурам.

В настоящее время по представлению прокуратуры вынесено дисциплинарное наказание в адрес 13 нарушителей.