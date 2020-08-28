Киев, , 15:59 — REGNUM Если число заразившихся коронавирусом достигнет в среднем 3 тыс. человек в сутки, больницы переполнятся через месяц, заявил источник в правительстве Украины, сообщает 28 августа «Интерфакс-Украина».

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Такая ситуация может сложиться к октябрю 2020 года, отметил собеседник.

Он рассказал, что в правительстве Украины разрабатывают протоколы для учебного процесса и проведения выборов, а также добавил, что летальность коронавирусной пневмонии на Украине находится на уровне 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки госпитализировали 11 украинских силовиков, заражённых коронавирусом.

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