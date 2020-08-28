Москва, , 15:43 — REGNUM Большинство туристов (82%) планируют отправиться за границу, как только закончится пандемия. Они рассказали, какую страну хотели бы посетить после пандемии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Лидером желаемых направлений стала Япония. Туда после окончания пандемии хотят поехать 46% туристов.

На втором месте желаемых для путешествий стран оказалась Южная Корея (22%), на третьем — Тайвань (17%).

Онлайн-опрос проведен среди 6200 путешественников в 12 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее безопасными странами для туризма стали Греция, в которую готовы поехать 6,8% туристов, Турция — 6,4%, Черногория — 5,5%, Грузия — 5,1% и Россия — 4,2%.

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