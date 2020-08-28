Тула, , 15:47 — REGNUM В двухнедельный корпоративный отпуск с 24 августа ушёл завод китайской компании Haval, который расположен в Тульской области. Об этом 28 августа сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении говорится, что предприятие китайской компании к середине августа дополнительно привлекло на работу 250 работников, чтобы удовлетворить растущий спрос на модели марки.

«Кроме того, в сентябре будет запущена вторая смена на сборке рамных внедорожников Haval H5 и H9», — сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

Напомним, на заводе Haval под Тулой выпускаются такие модели, как кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9. За первые шесть месяцев 2020 года был выпущен 4351 автомобиль Haval.

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