Москва, 28 августа 2020, 15:39 — REGNUM В России средняя стоимость букета первоклассников в День знаний составляет 541,25 рублей. Об этом 28 августа сообщает Росстат.
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Указано, что в среднем букет состоит из пяти цветов.
«Но в школах появляется новая традиция. Весь класс дарит учителю один букет, а сэкономленные деньги передаются на благотворительность», — отметили в Росстате.
Также статистический орган подсчитал, что в 2020 году набор первоклассника в России подорожал на 2%.