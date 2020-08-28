Архангельск, , 15:36 — REGNUM Тестирование педагогов перед началом учебного года — бессмысленное мероприятие. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил глава архангельского штаба по коронавирусу Артем Вахрушев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это совершенно бессмысленное мероприятие. Давайте представим. У нас десятки тысяч педагогов. У нас очень хорошая лабораторная база, но система способна проводить 1000 тестов в сутки. Для того, чтобы протестировать весь персонал (образовательных учреждений — ред), нужно остановить на несколько дней, а возможно ‑ и недель, всю лабораторную работу», — заявил Вахрушев.

При этом он подчеркнул, что в целях безопасности лучше следовать методу самоконтроля.

«Вы сдали тест, вышли из помещения и, по большому счету, ваш тест уже не действителен. Потому что вы начали общаться с внешней средой […] Ответственность и контроль должны быть основаны прежде всего на своем самочувствии. Чувствуете себя плохо — не надо никуда ходить», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатное тестирование педагогов организовано в Мурманской области.