Минск, , 15:35 — REGNUM Белоруссия и Россия наладили взаимодействие по вопросу проведения клинических испытаний созданной в РФ вакцины от коронавируса, которые планируется начать в сентябре. Об этом 28 августа сообщили в минздраве Белоруссии.

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"На сегодняшний момент специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по данному вопросу», — сообщили в министерстве.

Белорусские специалисты «прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях республики», добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская вакцина от COVID-19 будет в первую очередь направлена в республику.

Также он отметил, что ввиду этого беспокоиться о вакцинации не нужно, и уточнил, что республика попробует и другие вакцины от SARS-CoV-2.