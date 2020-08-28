Москва, , 15:32 — REGNUM Стоимость одежды первоклассников оказалась значительно дешевле, чем у первоклассниц. Такие данные опубликовал 28 августа Росстат.

Школьная форма Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно информации статистического органа, средняя стоимость одежды российского первоклассника составляет 10 278,47 рублей. Одежда для первоклассницы обходится значительно дороже — в среднем 14 689,78 рублей. Таким образом, разница составляет более 4,4 тыс. рублей.

Из-за разницы в стоимости гардероба собрать в первый класс девочку в среднем обходится дороже — 23,2 тыс. рублей против 18,8 тыс. рублей.