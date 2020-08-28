Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Лицей №373 располагается в престижном Московском районе Санкт-Петербурга. Школа ведет свою историю с 30-х годов прошлого столетия, а лицеем стала уже в 2008 году. С самого момента своего образования это учебное заведение делало акцент на математике и экономике.

Лицей № 373 располагается в Московском районе Санкт-Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

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В каждом кабинете есть специальные средства и СИЗ как для учеников и учителей, так и для техники Елена Молчанова © ИА REGNUM

В настоящее время лицей представляет собой комплекс из нескольких зданий — на Московском проспекте, 112, обучаются средние и старшие классы; на Московском проспекте, 96, обучаются учащиеся начальной школы; на Киевской улице, 3 — отделение дошкольного образования. Всего в школе 1040 учащихся в 35 классах, еще 170 воспитанников — в детском саду при школе.

Вирус не пройдёт

Все три здания откроют свои двери 1 сентября, а со второго числа уроки будут проходить в очном режиме. Перед началом учебного года администрация школы сделала всё, чтобы учащимся и педагогам было безопасно и комфортно работать. Для этого в каждом здании предусмотрены дополнительные входы и оборудованы гардеробы, продумано ступенчатое расписание уроков и графиков обедов, закуплены термометры и установлены санитайзеры.

«В детском садике более выигрышная ситуация. Там шесть групп и четыре отдельных входа, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор лицея Ирина Афанасьева. — На каждый вход мы ставим по два дежурных администратора, которые будут вести термометрию».

1 сентября 2020-го в лицее № 373 линейка будет только для первоклассников

Елена Молчанова © ИА REGNUM

Все показания термометров записываются в специальный журнал, который ведёт один из дежурных. В случае, если у кого-то из детей температура тела будет выше 37,1 градуса, то сначала школьника поместят в специальный изолятор, который оборудован в медицинском кабинете, а затем свяжутся с родителями ребенка. Такая же участь ожидает и педагогов, которых при недомогании будут отправлять на больничный.

Новая жизнь

Попав в само здание школы, учащиеся будут проходить в свои классы. Если раньше кабинеты были закреплены за каждым педагогом, то теперь всё будет наоборот: на переменах только учителя будут перемещаться между классами.

Во всех помещениях школы нанесена разметка Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Мы понимаем, что это всё должно быть очень быстро, четко и организованно. На учителей падает очень большая нагрузка. Если раньше они в основном занимались только учебно-воспитательным процессом, то сейчас они должны еще будут обладать организаторскими способностями», — пояснила собеседница агентства.

В медкабинете лицея организован изолятор на случай выявления заболевшего ученика Елена Молчанова © ИА REGNUM

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в школе также продуман график проветриваний и уборки помещений. В каждом учебном кабинете и рекреациях установлены рециркуляторы. Помимо этого, весь педагогический состав обеспечен одноразовыми и многоразовыми медицинскими масками и перчатками, санитайзерами.

Педагоги могут не использовать СИЗ при соблюдении социальной дистанции, но обязаны надевать их во время перемены Елена Молчанова © ИА REGNUM

Сейчас в лицее идет активная подготовка к новому учебному году Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Прямого указания, что педагоги должны работать в масках, — нет. Поэтому при соблюдении социальной дистанции учителя могут быть без масок, чтобы ученики могли их видеть. А вот если они будут взаимодействовать с учащимися, то должны быть в масках. Масочный режим также сохраняется и на переменах», — пояснила Афанасьева.

Что касается Дня знаний, то он в этот раз будет не таким, как в предыдущие годы. Торжественная линейка будет организована только для первоклассников, на ней сможет присутствовать только один из родителей.

Учителя с нетерпением ждут школьников Елена Молчанова © ИА REGNUM

Администрация лицея закупила все необходимое для начала работы в пандемию Елена Молчанова © ИА REGNUM

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