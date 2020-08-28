Санкт-Петербург, 28 августа 2020, 18:18 — REGNUM Лицей №373 располагается в престижном Московском районе Санкт-Петербурга. Школа ведет свою историю с 30-х годов прошлого столетия, а лицеем стала уже в 2008 году. С самого момента своего образования это учебное заведение делало акцент на математике и экономике.

Лицей № 373 располагается в Московском районе Санкт-Петербурга
Лицей № 373 располагается в Московском районе Санкт-Петербурга
Елена Молчанова © ИА REGNUM

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В каждом кабинете есть специальные средства и СИЗ как для учеников и учителей, так и для техники
В каждом кабинете есть специальные средства и СИЗ как для учеников и учителей, так и для техники
Елена Молчанова © ИА REGNUM

В настоящее время лицей представляет собой комплекс из нескольких зданий — на Московском проспекте, 112, обучаются средние и старшие классы; на Московском проспекте, 96, обучаются учащиеся начальной школы; на Киевской улице, 3 — отделение дошкольного образования. Всего в школе 1040 учащихся в 35 классах, еще 170 воспитанников — в детском саду при школе.

Вирус не пройдёт

Все три здания откроют свои двери 1 сентября, а со второго числа уроки будут проходить в очном режиме. Перед началом учебного года администрация школы сделала всё, чтобы учащимся и педагогам было безопасно и комфортно работать. Для этого в каждом здании предусмотрены дополнительные входы и оборудованы гардеробы, продумано ступенчатое расписание уроков и графиков обедов, закуплены термометры и установлены санитайзеры.

«В детском садике более выигрышная ситуация. Там шесть групп и четыре отдельных входа, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор лицея Ирина Афанасьева. — На каждый вход мы ставим по два дежурных администратора, которые будут вести термометрию».

1 сентября 2020-го в лицее № 373 линейка будет только для первоклассников
1 сентября 2020-го в лицее № 373 линейка будет только для первоклассников
Елена Молчанова © ИА REGNUM

Все показания термометров записываются в специальный журнал, который ведёт один из дежурных. В случае, если у кого-то из детей температура тела будет выше 37,1 градуса, то сначала школьника поместят в специальный изолятор, который оборудован в медицинском кабинете, а затем свяжутся с родителями ребенка. Такая же участь ожидает и педагогов, которых при недомогании будут отправлять на больничный.

Новая жизнь

Попав в само здание школы, учащиеся будут проходить в свои классы. Если раньше кабинеты были закреплены за каждым педагогом, то теперь всё будет наоборот: на переменах только учителя будут перемещаться между классами.

Во всех помещениях школы нанесена разметка
Во всех помещениях школы нанесена разметка
Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Мы понимаем, что это всё должно быть очень быстро, четко и организованно. На учителей падает очень большая нагрузка. Если раньше они в основном занимались только учебно-воспитательным процессом, то сейчас они должны еще будут обладать организаторскими способностями», — пояснила собеседница агентства.

В медкабинете лицея организован изолятор на случай выявления заболевшего ученика
В медкабинете лицея организован изолятор на случай выявления заболевшего ученика
Елена Молчанова © ИА REGNUM

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в школе также продуман график проветриваний и уборки помещений. В каждом учебном кабинете и рекреациях установлены рециркуляторы. Помимо этого, весь педагогический состав обеспечен одноразовыми и многоразовыми медицинскими масками и перчатками, санитайзерами.

Педагоги могут не использовать СИЗ при соблюдении социальной дистанции, но обязаны надевать их во время перемены
Педагоги могут не использовать СИЗ при соблюдении социальной дистанции, но обязаны надевать их во время перемены
Елена Молчанова © ИА REGNUM
Сейчас в лицее идет активная подготовка к новому учебному году
Сейчас в лицее идет активная подготовка к новому учебному году
Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Прямого указания, что педагоги должны работать в масках, — нет. Поэтому при соблюдении социальной дистанции учителя могут быть без масок, чтобы ученики могли их видеть. А вот если они будут взаимодействовать с учащимися, то должны быть в масках. Масочный режим также сохраняется и на переменах», — пояснила Афанасьева.

Что касается Дня знаний, то он в этот раз будет не таким, как в предыдущие годы. Торжественная линейка будет организована только для первоклассников, на ней сможет присутствовать только один из родителей.

Учителя с нетерпением ждут школьников
Учителя с нетерпением ждут школьников
Елена Молчанова © ИА REGNUM
Администрация лицея закупила все необходимое для начала работы в пандемию
Администрация лицея закупила все необходимое для начала работы в пандемию
Елена Молчанова © ИА REGNUM

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