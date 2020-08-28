Челябинск, , 15:30 — REGNUM Челябинск уже готов к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Приёмка образовательных организаций закончилась Все учреждения могут принимать детей. Среди них 236 детсадов, 128 школ, а также 21 учреждение дополнительного образования.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, не все школы приобрели термометры, антисептики и рециркуляторы. Работа по их закупке продолжается.

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