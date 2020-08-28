Брянск, , 15:30 — REGNUM Решение о проведении торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний, приняли 28 августа в оперативном штабе Брянской области. Линейки 1 сентября разрешили, но не везде.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Праздник может состояться только на свежем воздухе и не более 40 минут. В школах, где обучается менее 200 человек разрешено проводить линейки для учеников 1−11 классов. Родители и педагоги при этом должны соблюдать масочный режим и санитарную дистанцию.

В школах, где количество учащихся составляет более 200 человек, линейки пройдут только для учеников первых и 11 классов. Остальных школьников поздравят 1 сентября в классных кабинетах.

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