Москва, , 15:28 — REGNUM Существуют такие общественно важные проблемы, информацию о которых допустимо умалчивать в интересах государства, считают 69% жителей России. Обратное мнение у 18%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Читайте также: 88% жителей России узнают информацию по телевидению

Среди запретных тем, не желательных знать населению страны, участники опроса назвали сведения о болезнях, эпидемиях, в том числе коронавируса и статистику по ним (11%).

Также допустимо умалчивать в государственных интересах вопросы обороны страны, военных разработок (7%), вопросы внешней политики (4%), вопросы безопасности, государственная тайна (4%). Затруднились с ответом 31%.

Опрос проведен 31 июля — 2 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России, особенно старшего возраста, больше доверяют государственным, чем негосударственным СМИ.

Читайте также: В МВД напомнили об ответственности за фейки о коронавирусе