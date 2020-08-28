Красногорск, , 15:33 — REGNUM В Подмосковье на железнодорожной инфраструктуре устранено порядка 78% ранее выявленных нарушений. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Пригородная электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что с начала года региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры выявило в общей сложности более 1,8 тысячи нарушений на 107. На данный момент устранено более 1,4 тысячи нарушений.

В частности, на платформах отремонтировали дорожное покрытие, удалили вандальные надписи и произвели ремонту скамеек. В полосе отвода РЖД проведены работы по предотвращению подтоплений вблизи железнодорожных станций, ликвидированы заросли канадского клена. Остальная часть замечаний должна быть исправлена к 15 сентября.

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