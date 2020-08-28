Оренбург, , 15:24 — REGNUM Администрация Оренбурга из резервного фонда муниципалитета выделила школам свыше 12 млн рублей. Об этом на брифинге 28 августа сообщила замглавы города по социальным вопросам Елена Иванова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Денежные средства переназначены для приобретения антисептиков, бесконтактных термометров, дезсредств. Кроме того, 1,3 млн рублей направлено на закупку дезаров.

«Сразу скажу, что этого недостаточно. Такой вызов в условиях дефицита бюджета принять полноценно, к сожалению, муниципалитет не имеет возможности, поэтому мы будем работать поэтапными какими-то форматами», — сказала Елена Иванова.

Она также указала на недопустимость требовать от родительской общественности приобретения дезсредств и антисептиков. Но добровольная помощь родителей приветствуется.

Также за счет муниципалитета школы получат на каждого учителя по две многоразовых защитных маски.