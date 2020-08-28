Москва, , 15:33 — REGNUM Маргарита Пахноцкая решила уйти с поста заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом она сообщила 28 августа ТАСС.

«Я вчера уволилась с поста заместителя генерального директора», — сказала Пахноцкая.

Она добавила, что не видела смысла продолжать работу в сложившейся ситуации. Подробнее прокомментировать своё решение Пахноцкая пообещала позднее.

Заместителем гендиректора РУСАДА она была с 2017 года, а также координировала проведение аудита организации независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа решением общего собрания учредителей был отправлен в отставку гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. Ранее аудит выявил нарушения в финансово-хозяйственной деятельности организации.

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