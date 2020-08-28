Тбилиси, , 15:35 — REGNUM В Грузии с 1 сентября будет введено использование электронных браслетов для мужчин, совершивших насилие в отношении членов семьи. Соответствующий приказ был подписан министром внутренних дел страны Вахтангом Гомелаури.

В документе отмечается, что браслеты будут применяться в том случае, если есть опасения, что насилие повторится. Оценивать степень опасности будет уполномоченный на это сотрудник полиции на основании специальной анкеты, составленной по данным, взятым из протокола.

Сообщается что электронный браслет будет предписан на время действия «охранного ордена», определённого судом. Прибор предполагается крепить к нижней части ноги, а если это невозможно сделать, то — к запястью. Таким образом будет отслеживаться передвижение обидчика, чтобы он не приближался к территории, где ему запрещено появляться.

Напомним, в Грузии с 2017 года действует закон о насилии в семье. Побои, совершенные в отношении членов семьи, караются законом гораздо сильнее, чем те же действия в отношении чужих людей. В год в стране возбуждаются тысячи уголовных дел по этой статье, но статистика тяжких преступлений, совершаемых мужьями в отношении жён, не улучшается.

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