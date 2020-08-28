Махачкала, , 15:27 — REGNUM Муфтият Дагестана в связи с ухудшением в регионе эпидситуации вновь призвал жителей республики не посещать места массового скопления людей, в том числе свадьбы и тазияты (места для приема соболезнований у мусульман). Соответствующее обращение председателя муфтията Шамиля Алиханова опубликовано на странице религиозной организации в Instagram.

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Алиханов отметил, что во многих регионах России заболеваемость COVID-19 остается высокой и продолжает нарастать. По его словам, риски заражения новой коронавирусной инфекцией сохраняются, поэтому важно продолжать придерживаться требований специалистов и соблюдать меры предосторожности.

«Муфтият Дагестана по-прежнему призывает всех жителей региона не посещать места массового скопления людей, в том числе тазияты и свадьбы, а в общественных местах — обязательно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки», — сказано в обращении.

Алиханов также призвал имамов мечетей продолжать соблюдать ограничительные меры. По его словам, верующих будут пускать в мечети только при наличии масок, перчаток и собственных молитвенных ковриков. В помещении прихожанам также необходимо соблюдать санитарную дистанцию.

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