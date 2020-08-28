Берлин, , 15:38 — REGNUM Немецкая клиника «Шарите», в которой в настоящее время лечат российского оппозиционного блогера Алексея Навального, сделала запрос экспертам бундесвера по ядам. Об этом 28 августа сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

Указывается, что медики клиники обратились к специалистам находящегося в Мюнхене закрытого военного лабораторного комплекса по фармакологии и токсикологии, в котором работают лучшие в Германии эксперты по ядам.

Кроме этого, как утверждают Spiegel и исследовательская платформа Bellingcat, из «Шарите» был направлен запрос в британский исследовательский центр органического и химического оружия в Портон-Дауне, участвовавший в расследованиях по факту нападения на российского экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Также немецкие врачи, как пишет издание, ранее обратились к болгарским коллегам, лечившим предпринимателя Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.

При этом отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель очень беспокоится за состояния блогера и что в самой клинике данную информацию не стали комментировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа ряд немецких СМИ сообщил, что врачи немецкой клиники «Шаритэ», лечащие российского блогера Алексея Навального, запросили у своих болгарских коллег данные об отравлении в 2015 году бизнесмена Емельяна Гебрева.

Читайте развитие сюжета: У Навального проходят симптомы отравления – Charite