Киев, , 15:18 — REGNUM Мэр Ивано-Франковска (областной центр на западной Украине) Руслан Марцинкив призывает Киев пересмотреть решение об отнесении города к «красной» зоне по уровню карантина.

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С таким заявлением Марцинкив выступил сегодня, 28 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр заявил, что отнесение Ивано-Франковска к условной «красной зоне» карантина — это политическое решение, хотя и не пояснил, каким может быть политический подтекст.

Он также сослался на мнение врачи городских больниц, которые говорят, что статистика пациентов с коронавирусом идет на спад.

«Наши больницы принимают пациентов со всей области, и при этом справляются. Загруженность коек пациентов с подтвержденным коронавирусом — на уровне 32−34%… Похоже, что решение правительства субъективное и необоснованное», — отметил Марцинкив.

ИА REGNUM напоминает, что зонирование на уровню опасности коронавируса была введено на Украине с 1 августа. «Красный уровень» предполагает введение местной властью максимальных карантинных ограничений. До сих пор ни один город, который правительство Украины относило к «красной зоне», не подчинился требованиям об ужесточении условий карантина из-за больших экономических проблем.