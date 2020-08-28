Москва, , 15:15 — REGNUM Нарышкинский пруд на западе Москвы очистит от мусора и водорослей ГУП «Мосводосток», сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Нарышкинский пруд в Москве © ИА REGNUM

Планируется выполнение работ по очистке прибрежной полосы от мусора и лишней растительности, очистке дна от водорослей водолазной службой (без спуска воды), а также очистке водной глади от тины и прочего мусора, уточнили в департаменте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Нарышкинский пруд расположен в центральной части парка «Фили». Считается, что именно этот пруд упоминается в произведении И. С. Тургенева «Накануне».