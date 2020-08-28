Волгоград, , 15:15 — REGNUM Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено главе города Михайловка Волгоградской области. Руководителю муниципалитета избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, сообщили 28 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Обвинение 40-летнему чиновнику предъявлено 26 августа 2020 года. Уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области. 28 августа 2020 года региональный СК обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определённых действий.

«Сам обвиняемый не возражал против избрания в отношении него указанной меры пресечения. Его защитник полагал, что основания для избрания меры пресечения отсутствуют. Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следователя», — заявили в пресс-службе.

Главе города запретили до 28 октября 2020 года выходить за пределы жилья с 22:00 до 06:00 следующих суток, приближаться к зданию городской администрации, разговаривать со свидетелями по уголовному делу, пользоваться любой связью, кроме вызова экстренных служб. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.