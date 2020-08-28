Джибути, , 15:26 — REGNUM Миллионы беженцев по всей Восточной Африке, которые зависят от помощи со стороны продовольственных агентств, могут столкнуться с серьезным голодом и недоеданием, передаёт BBC Swahili со ссылкой на постановление Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

В соответствии с постановлением, на фоне социально-экономических последствий пандемии коронавируса жизненно важное финансирование продовольственных агентств со стороны доноров сократилось.

ВПП была вынуждена сократить продовольственные или денежные переводы до 30% для более чем 2,7 миллиона беженцев в Эфиопии, Уганде, Кении, Южном Судане, Джибути, говорилось в постановлении.