Шали, Чечня, , 15:12 — REGNUM В Чечне приняты меры по восстановлению прав сельских учителей на положенную им компенсацию за услуги ЖКХ. Остались без этих выплат 1200 педагогов из 21 школы Шалинского района. Данный факт был установлен в ходе проверки прокуратуры, сообщили 28 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Задолженность образовалась из-за невыплаты предусмотренных законодательством компенсаций педагогам, проживающим и работающим в сельской местности, за расходы на оплату жилья, отопления и освещения. Общая сумма, на которую власти региона не оказали меры социальной поддержки педагогическим работникам, превысила 5,2 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры весь долг переду учителями был погашен.

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