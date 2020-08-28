Салехард, , 15:12 — REGNUM На Ямале около четырёх тысяч детей из числа коренных малочисленных народов Севера доставляются в 24 школы-интерната на вертолётах из тундры. об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Детей везут из самых дальних точек Гыданской, Антипаютинской, Находкинской и Тазовской тундры. Сбор продлится до 9 сентября.

«Пилотам в поиске стойбищ семей оленеводов оказывают помощь проводники, знающие места проживания и маршруты каслания», — сообщила заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова.

Отмечается, что при сборе школьников из тундры соблюдаются все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Дети проходят термометрию, обработку рук антисептиком, обеспечиваются масками.