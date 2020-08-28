Красногорск, , 15:22 — REGNUM Строительство нового детского сада завершилось в подмосковном городе Балашиха. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Заключение о соответствии проектной документации уже выдано Главгосстройнадзора. Отмечается, что учреждение сможет принимать до 350 детей.

В новом детском саду предусмотрены кружковые помещения для развивающих занятий, зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога, медицинский блок, а также пищеблок полного производственного цикла.

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