Красногорск, 28 августа 2020, 15:22 — REGNUM Строительство нового детского сада завершилось в подмосковном городе Балашиха. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Заключение о соответствии проектной документации уже выдано Главгосстройнадзора. Отмечается, что учреждение сможет принимать до 350 детей.
В новом детском саду предусмотрены кружковые помещения для развивающих занятий, зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога, медицинский блок, а также пищеблок полного производственного цикла.
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